Nederland – Politie Podcast: ‘Als het niet stopt’ over stalking

Het leven van Claudia en Roos staat op zijn kop als hun ex niet stopt met contact zoeken. Dat gaat van honderden telefoontjes, appjes en e-mails, tot bedreigingen en mishandelingen. Naast het verhaal van de slachtoffers hoor je van experts van Veilig Thuis, het OM, de Reclassering en de Politie hoe zij proberen te helpen bij stalking.

Aflevering 2

Hoe lastig is het om hulp te zoeken en waar kan je terecht als je wordt gestalkt? Claudia en Roos vertellen hoe ze worden lastiggevallen en wat ze proberen om uit de situatie te komen. Politie en Veilig Thuis kunnen hierbij helpen, maar hoe gaat dat in zijn werk? Dat en meer hoor je in aflevering twee van ‘Als het niet stopt’.