Omtzigt praat half september al over plannen voor nieuwe fractie

Voormalig CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt laat half september al wat van zich horen. Zijn eerste optreden na maanden ziekteverlof stond eigenlijk pas later gepland, maar op 17 september is het bekende Tweede Kamerlid te gast bij de talkshow Plein Publiek, meldt het debatcentrum De Balie. In het praatprogramma zal hij zijn plannen uit de doeken doen voor zijn nieuwe fractie.

Omtzigt kondigde eind mei aan voor vier maanden met ziekteverlof te gaan wegens een burn-out. De CDA’er werd het middelpunt van de formatiecrisis toen op een ANP-foto een notitie van de toenmalige verkenners leesbaar was, waarop zijn naam stond met de aantekening “functie elders”.

Vervolgens brak ook crisis in het CDA uit, nadat een document was uitgelekt dat Omtzigt had opgesteld over de verkiezingen en de cultuur binnen het CDA. Die notitie was eigenlijk bedoeld voor de commissie die de verkiezingsnederlaag van de christendemocraten moest analyseren. Omtzigt kondigde begin juni aan uit de partij te stappen. Als hij terugkeert van ziekteverlof, krijgt hij zijn zetel terug. Hij gaat zelf verder.