Zesde verdachte aangehouden in Mallorca-zaak

De politie heeft dinsdagmorgen een zesde verdachte aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het uitgaansgeweld op Mallorca op 14 juli. Het is een 18-jarige Hilversummer, meldt het OM dinsdag.

De man wordt verdacht van het medeplegen van een poging tot doodslag in een horecazaak en daarnaast van het plegen van openlijk geweld in deze horecagelegenheid en later op de boulevard in El Arenal. Als gevolg van het geweld kwam een 27-jarige man uit Waddinxveen om het leven en raakten diverse anderen gewond.

De woning van de man is doorzocht. Hij wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris van de rechtbank in Utrecht. Eerder hield de politie vijf verdachten aan. Zij zitten allemaal in voorarrest.

Het OM meldt dat getuigen en verdachten nu aanvullend worden gehoord. Dat gebeurt wat betreft de getuigen deels ook in Spanje, waarbij het gaat om de vraag welke personen welk aandeel hebben gehad in het geweld. Mogelijk volgen meer aanhoudingen.