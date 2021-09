Amsterdam begint proef met wapencontroles

In vijf Amsterdamse buurten begint vanaf woensdag een proef met wapencontroles. Het stadsbestuur wil kijken of deze preventieve fouilleeracties het wapenbezit in de stad verminderen, met name onder jongeren. Geregeld zijn er voorvallen met wapens waarbij jongeren zijn betrokken.

De controles vinden plaats in september in Bijlmer-Centrum in Zuidoost, Burgwallen Nieuwe Zijde in het centrum, Geuzenveld in Nieuw West, de Dapperbuurt in Oost en de Waterlandpleinbuurt in Noord. Per wijk wordt maximaal drie keer gecontroleerd.

Waarnemers kijken mee met de politie of die zich tijdens de controles niet schuldig maakt aan etnisch profileren. In totaal meldden 173 vrijwilligers zich hiervoor aan, van wie er 45 zijn geselecteerd.

De inzet van waarnemers leidde tot ophef bij de politiebonden, die spreken van wantrouwen richting de Amsterdamse politie en dreigden met acties als burgemeester Femke Halsema er niet van af zou zien. Dinsdag werd in een spoedoverleg overeengekomen dat de politie ook eigen waarnemers gaat meesturen.