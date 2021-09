Paus vergist zich en citeert Poetin in plaats van Merkel

Paus Franciscus heeft zich in een interview vergist toen hij sprak over Afghanistan en de rol die het Westen daar heeft gespeeld. Hij dacht de “wijze” Duitse bondskanselier Merkel te citeren, maar in plaats daarvan gebruikte hij een uitspraak van de Russische president Poetin.

De paus prees Merkel in een interview met een Spaanse radiozender als een van de grootste figuren in de internationale politiek, voordat hij het citaat aanhaalde dat hij aan de bondskanselier toeschreef. Maar Poetin had dat gezegd tijdens zijn ontmoeting met Merkel vorige maand in Moskou. Hij bekritiseerde toen het “onverantwoordelijke” beleid van sommige landen om eigen “waarden aan anderen op te dringen”. Ook laakte hij de pogingen een bepaalde democratie aan een ander land op te leggen zonder rekening te houden met bijvoorbeeld geschiedenis en religie daar en “tradities volledig te negeren”.

Het was het eerste interview van Franciscus (84) sinds zijn ontslag uit het ziekenhuis. Hij was in juli geopereerd aan zijn dikke darm.