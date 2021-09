Curaçaco verlengt avondklok en zet streep door grote optochten

Op Curaçao vinden volgend jaar geen grote carnavalsoptochten plaats, en ook zal de intocht van Sinterklaas dit jaar vanwege de coronamaatregelen niet plaatsvinden met de aanwezigheid van kinderen. Volgens de overheid zijn beide grote activiteiten mogelijke “superspread evenementen”. Dat heeft de regering donderdagochtend (lokale tijd) bekendgemaakt.

“We weten niet hoe de situatie op dat moment zal zijn rond het virus, maar om risico’s te voorkomen wordt nu al duidelijkheid gegeven”, aldus minister van Onderwijs en Cultuur Sithree van Heydoorn. Mocht het op dat moment mogelijk zijn, dan kunnen rond carnaval wel andere, kleinere activiteiten worden georganiseerd.

De Curaçaose overheid maakte in een persconferentie verder bekend dat de avondklok tussen 00.00 uur en 04.30 uur, die drie weken geleden werd ingevoerd, wordt verlengd tot 24 september. Verder blijven dansactiviteiten verboden, evenals het afspelen van harde muziek.

Het aantal nieuwe coronabesmettingen daalde afgelopen week op Curaçao. Op 12 augustus waren er 635 besmettingen, het aantal ligt nu ruim een week onder de 400. Er liggen 32 coronapatiënten in het ziekenhuis, waarvan 15 op de intensive care.

Ruim 50 procent van de bevolking, meer dan 86.000 mensen, is twee keer gevaccineerd, op een bevolking van 160.000 bewoners.

Volgens minister-president Gilmar ‘Pik’ Pisas houdt de Curaçaose bevolking zich over het algemeen goed aan de coronaregels. “Maar dat betekent niet dat er geen risico’s zijn. Verder zijn de mensen die werken in de medische sector moe en soms zelfs uitgeput na anderhalf jaar coronapandemie. Vandaar dat we de maatregelen voorlopig verlengen.”