OM eist weer 4 maanden celstraf voor bedreigen Kamerlid Omtzigt

Het OM heeft in hoger beroep opnieuw vier maanden gevangenisstraf, waarvan een maand voorwaardelijk, geëist tegen Danny V. voor het belagen en bedreigen van Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt.

De 27-jarige man uit Heerlen volgde de toenmalige CDA’er in de zomer van 2020 op hinderlijke wijze tijdens een betoging tegen de coronamaatregelen in het centrum van Den Haag. Hij uitte daarbij bedreigingen en schold Omtzigt uit. De politierechter veroordeelde de man vorig jaar november tot een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf van vier maanden. Het OM ging daarop in hoger beroep.

De rechter had de verdachte veroordeeld voor ‘poging tot bedreiging’, het OM is van mening dat sprake is van een voltooide bedreiging. Omtzigt hoorde pas de volgende dag via sociale media dat de verdachte ‘Ik zal je doodslaan’ had geroepen. Het OM vindt dat niet van belang is of het slachtoffer zich de dag erna nog wel of niet ernstig bedreigd voelde. In het algemeen kunnen deze woorden vrees opwekken, vindt het OM. “De omstandigheden geven geen enkele ruimte voor de gedachte dat verdachte een dolletje maakte.”

“Het is nodig om paal en perk te gaan stellen aan de intimiderende en dreigende uitingen die men tegenwoordig meent te kunnen doen richting politici en bestuurders, die in hun ogen wellicht onwelgevallig beslissen”, zei de aanklager in hoger beroep tijdens het requisitoir.

Het gerechtshof in Den Haag doet uitspraak op 16 september.