RIVM deelt mee waaraan omwonenden Tata worden blootgesteld

Aan welke stoffen worden mensen die rond de fabriek van Tata Steel in IJmuiden wonen blootgesteld? Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft dat onderzocht in IJmuiden, Velsen, Beverwijk en Wijk aan Zee. Het instituut maakt de uitkomsten van de metingen donderdag openbaar.

Aanleiding voor het onderzoek zijn ‘grafietregens’ in de regio. In 2018 was er een paar keer zo veel uitstoot, dat het stof neerdwarrelde in de omgeving.

De inwoners van de IJmond klagen al langer over de staalfabriek. Uit een eerder RIVM-onderzoek bleek dat de omwonenden van de fabriek relatief veel last hebben van klachten als misselijkheid, last van de ogen, pijn op de borst, hoofdpijn, duizeligheid en benauwdheid. Chronische hartaandoeningen, longkanker en diabetes komen er ook vaker voor dan in de rest van het land. Maar dat onderzoek liet nog in het midden waardoor die klachten werden veroorzaakt en of er een link met Tata is.