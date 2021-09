Grapperhaus ziet af van vervolging voor lekken uit ministerraad

Er komt waarschijnlijk geen strafzaak tegen een (voormalig) Kamerlid of bewindspersoon wegens het lekken uit de ministerraad. Na een aangifte bij de politie en een advies van de Hoge Raad heeft demissionair minister van Justitie Ferd Grapperhaus besloten daarvan af te zien. Er zijn te weinig aanknopingspunten om te achterhalen wie de informatie heeft gedeeld.

Het kabinet deed eind april aangifte vanwege informatie die was gelekt aan RTL Nieuws over de toeslagenaffaire. Informatie uit de ministerraad is geheim en lekken is strafbaar. De procureur-generaal van de Hoge Raad heeft naar de zaak gekeken om te beoordelen of een strafzaak zin zou hebben, maar stelde vast van niet. Daarom laat Grapperhaus het erbij zitten.

Volgens de Hoge Raad zou het goed kunnen dat de informatie waarover RTL Nieuws beschikte van een Tweede Kamerlid kwam, maar is het waarschijnlijker dat een of meer ministers of staatssecretarissen de informatie hebben doorgespeeld. Wie het zou kunnen zijn, is volgens de procureur-generaal nu niet te zeggen. Ook een strafrechtelijk onderzoek zou waarschijnlijk weinig opleveren, omdat journalisten hun bronnen mogen beschermen.

Het is niet aan de Hoge Raad om te beslissen of er een strafzaak komt, maar aan de minister of de Tweede Kamer. De minister ziet er nu dus van af. Hij zegt er wel bij dat het de Kamer vrij staat om de Hoge Raad alsnog een strafrechtelijk onderzoek te laten doen.