Ollongren: werkdruk moet besproken worden aan formatietafel

De hoge werkdruk voor kabinetsleden moet volgens demissionair minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) aan de formatietafel worden besproken. Voor nu denkt zij dat het wegvallen van zorgminister Tamara van Ark goed wordt opgevangen, door haar taken te verdelen tussen minister Hugo de Jonge en staatssecretaris Paul Blokhuis.

De ministers zijn zich er volgens Ollongren van bewust dat de hoge werkdruk en de vele uren werk gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. “Iedereen realiseert zich dat het wel zijn tol vergt”, zegt zij. “Ik denk dat we later, op weg naar een nieuw kabinet, daar eens heel goed met elkaar over moeten nadenken, wat het werk doet met mensen.”

Van Ark is al de derde minister uit het huidige kabinet die om gezondheidsredenen terugtreedt. Zij kampt al een tijdje met nekklachten. Haar voorganger Bruno Bruins viel in de beginfase van de coronacrisis uit door oververmoeidheid, later overkwam economieminister Bas van ’t Wout hetzelfde.

De coronacrisis vraagt veel van het kabinet. Naast de reguliere verplichtingen, waaronder de wekelijkse ministerraad, zijn er veel extra overleggen bijgekomen. Zo wordt de aanpak van het virus geregeld op zondag besproken in het Catshuis. “Maar dat is niet voor niks”, benadrukt Ollongren. “We proberen met elkaar de coronacrisis te managen.”

Blokhuis zegt “met liefde” een deel van het takenpakket van Van Ark over te nemen, maar merkt wel op dat het “een flinke kluif” wordt voor hem en De Jonge. Hij zal andere prioriteiten moeten gaan stellen en mogelijk minder tijd overhouden voor belangrijke onderwerpen die hij al in zijn portefeuille had, zoals de opvang van dak- en thuislozen.

Ook De Jonge merkt op dat het ministerschap een “loodzwaar” vak is. Maar hij maakt zich naar eigen zeggen geen zorgen om zijn eigen gezondheid, ook niet nu hij een deel van de portefeuille van Van Ark erbij krijgt. Mede door genoeg te slapen en te sporten hoopt De Jonge het te kunnen blijven volhouden.