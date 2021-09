Halsema onthult gedenksteen Nelson Mandela in Amsterdam-Zuidoost

In het Nelson Mandelapark in Amsterdam-Zuidoost onthult burgemeester Femke Halsema zondagmiddag om 14.30 uur een nieuw gedenkteken voor Nelson Mandela. Het gaat om een beeldengroep van zeven losse portretten met daaronder een citaat van de in 2013 overleden oud-president van Zuid-Afrika.

Het gedenkteken staat symbool voor het gedachtegoed van Mandela en voor verbondenheid. Het gebruikte citaat luidt: “We are human through the humanity of others” en de portretten zijn gebaseerd op gezichten van zeven anonieme bewoners van het stadsdeel Zuidoost. Bezoekers kunnen tussen de beelden doorlopen.

Behalve de burgemeester zijn ook onder anderen verantwoordelijk kunstenaar Mohau Modisakeng, stadsdeelvoorzitter Tanja Jadnanansing en de Zuid-Afrikaanse ambassadeur Vusimuzi Philemon Madonsela aanwezig.

Amsterdam deed in de jaren zeventig en tachtig mee aan internationale protestacties tegen de apartheid om Mandela vrij te krijgen. De oud-president bezocht Amsterdam vijf keer na zijn vrijlating in 1990. In 2014 kreeg het Bijlmerpark in stadsdeel Zuidoost als eerbetoon een nieuwe naam: het Nelson Mandelapark.