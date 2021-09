IND klaar met eerste registratie van Afghaanse evacués

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is klaar met de eerste registratie van de ruim 1900 evacués uit Afghanistan. Dat betekent dat van iedereen namen en verblijfplaatsen zijn genoteerd. De eerste dertien evacués hebben van de IND te horen gekregen dat ze in Nederland mogen blijven, maakte de dienst maandag bekend.

De IND heeft vijftig medewerkers vrijgemaakt om alle vluchtelingen te horen. Volgens de dienst wordt er vrij snel na het gesprek een beslissing genomen over een asielaanvraag. De marechaussee werkt ondertussen aan de formele identificatie en registratie van de hele groep. Er worden onder meer biometrische gegevens zoals vingerafdrukken verzameld. De IND screent een deel van de groep evacués nog op eventuele risico’s voor de openbare orde en veiligheid.

Twee gezinnen en iemand alleen, samen dertien mensen, mogen in Nederland blijven. Zij verblijven nu op de legerplaats in Harskamp op de Veluwe en hebben hun papieren al gekregen. Op Legerplaats Harskamp verblijven 650 vluchtelingen. Vorige week is een deel van de bewoners naar Heumensoord bij Nijmegen verplaatst, maar de noodopvang in Harskamp blijft naar verwachting nog maanden in gebruik.