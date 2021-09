Segers: linkse partijen lekten om ChristenUnie af te schrikken

De bezwaren die de ChristenUnie had tegen de opzet voor een nieuw coalitieakkoord van VVD en D66 gingen niet alleen over medische ethiek, maar vooral ook over de manier waarop die partijen de samenleving willen inrichten. Er was wat hem betreft te weinig aandacht voor de “echt grote uitdagingen van onze tijd”, schrijft partijleider Gert-Jan Segers in een blog. De linkse partijen probeerden volgens hem tijdens de informatiegesprekken te stoken door het te laten lijken alsof het alleen om medische ethiek en godsdienst in het onderwijs ging.

Volgens Segers werden er met de (inmiddels afgezwaaide) informateur MariĆ«tte Hamer “stevige” gesprekken gevoerd. Hij zei daar destijds naar eigen zeggen inhoudelijk weinig over omdat dat zo bij Hamer was afgesproken. GroenLinks en de PvdA, “twee verloofde linkse partijen” die volgens hem “graag het kabinet in” wilden, kozen er volgens Segers wel voor om informatie te lekken in de hoop een wig te drijven tussen D66 en de ChristenUnie. “Zo probeerden de linkse liefjes de ChristenUnie van de formatietafel te laten weglopen.”

De partijen zouden het hebben doen voorkomen alsof het alleen ging om de abortuswet, embryowet en onderwijsvrijheid, terwijl Segers naar eigen zeggen vooral worstelde met de “fundamentele ongelijkheid in ons land”, zoals de woningmarkt, inkomensongelijkheid en studieschulden. “Ik heb in het stuk van VVD en D66 niet gelezen hoe we onze welvaart, inkomen, woningen voortaan eerlijker gaan verdelen.”

In zijn blog haalt Segers niet alleen uit naar GroenLinks en de PvdA. Hij verwijt ook VVD en D66 een “liberale tic” te hebben. “Te vaak behartigen liberalen vooral de belangen van mensen die het wel redden. Te vaak wekken liberalen de indruk dat ze een vrijheid willen waarin je moet denken en te doen zoals zij.” Daarmee verwijst hij wel naar de medisch-ethische discussies en de hervorming van artikel 23, waarin de vrijheid van onderwijs is geregeld. Segers merkt ook op dat wat hem betreft de druk op mensen om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus door die partijen te ver wordt opgevoerd. “Het is maar wat je liberaal noemt.”