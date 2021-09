Het warmste weer sinds maanden valt opmerkelijk genoeg niet in de zomermaanden, maar in september. Dinsdag kan het volgens Weer.nl in het zuiden van het land al plaatselijk 28 graden worden, woensdag is lokaal 29 graden niet uitgesloten.

Het zijn volgens Weer.nl de hoogste temperaturen sinds de periode van 16 tot 18 juni, toen het op veel plaatsen in het oosten en zuiden warmer dan 30 graden werd. Sindsdien is het nergens meer warmer dan 28 graden geworden. Dinsdag schijnt de zon volop en gaan de temperaturen snel omhoog. In het noorden kan het tussen 22 en 25 graden worden, in het zuiden stijgt het kwik wellicht dus op een enkele plaats al tot 28 graden. Woensdag is er veel zon en nauwelijks bewolking en lopen de temperaturen lopen nog wat verder op.

Ook donderdag wordt nog een mooie dag, met in het oosten 27 of 28 graden en in eerste instantie nog veel zon.