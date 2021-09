Hoekstra voelt net als Remkes dat de tijd begint te dringen

CDA-leider Wopke Hoekstra vindt net als de nieuwe informateur Johan Remkes dat de tijd begint te dringen. Dat zei hij na een eerste gesprek met Remkes, die heeft aangegeven dat er medio volgende maand al een “hoop duidelijk” moet zijn in de formatie.

“We moeten met elkaar aan de gang”, aldus Hoekstra. Het was het een “heel goed gesprek” en hij heeft laten weten dat de christendemocraten zich constructief zullen opstellen. Remkes gaat op zoek naar een minderheidsvariant. Daar is het gesprek ook al over gegaan, zei de CDA-leider.

Bijna een half jaar na de verkiezingen zit de formatie in een impasse. VVD en CDA willen niet aan tafel met PvdA én GroenLinks. Dit linkse blok wil elkaar niet loslaten. D66 wil de huidige coalitie met de ChristenUnie niet voortzetten, maar sluit de ChristenUnie in een andere variant weer niet uit. De ChristenUnie ziet geen plek voor zichzelf in een nieuw kabinet.

Remkes gaat weer met alle zes partijen praten. Mogelijk nodigt hij nog andere partijen uit.