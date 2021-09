Schouwburg Sittard krijgt nieuwe naam: Toon Hermans Theater

Schouwburg De Domijnen in Sittard krijgt een nieuwe naam en wordt straks vernoemd naar een van Sittards grootste ‘zonen’: de in de Limburgse stad geboren en getogen cabaretier Toon Hermans. Op 17 december, zijn geboortedag, zal het Toon Hermans Theater officieel worden gedoopt, maakten de gemeente Sittard-Geleen en De Domijnen donderdag bekend.

Met dit eerbetoon aan Hermans gaat een langgekoesterde wens in vervulling van de Stichting Toon Hermans en de gemeente Sittard-Geleen.

Toon staat te boek als een van de Grote Drie van het naoorlogse Nederlandse cabaret, verklaart de gemeente. Hij begon zijn carrière in Sittard waar hij in zijn jonge jaren met van humor doordrenkte teksten grote bekendheid in carnavalskringen verwierf. Zijn allereerste revue schreef hij in Sittards dialect.

Het herdoopte Toon Hermans Theater biedt ruimte aan een deel van de expositie Toon Thuis. “De komende maanden zal het theater stap voor stap meer Toon Hermans ademen”, zegt cultuurwethouder Andries Houtakkers.

De nieuwe benaming wil ook onderstrepen hoezeer het theater zich verbonden wil voelen met de stad. Het theater maakt deel uit van multidisciplinaire culturele instelling De Domijnen met zo’n tien locaties in Sittard-Geleen. Daarvan maken onder meer poppodium Volt, een filmhuis, een museum en een bieb deel uit. Het schouwburgonderdeel van De Domijnen gaat vanaf 17 december dus verder als Toon Hermans Theater, aldus een woordvoerster van de Domijnen.