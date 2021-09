Yesilgöz: Tata Steel mag CO2 opslaan, ondanks risico’s

Als Tata Steel aanspraak wil maken op subsidie om CO2 op te slaan in lege aardgasvelden, dan staat dat het bedrijf vrij. Volgens demissionair staatssecretaris Dilan Yesilgöz is het deze techniek nu eenmaal nodig om op korte termijn klimaatdoelen te halen, en kan het kabinet niet één bedrijf uitsluiten van de subsidieregeling.

Verschillende partijen in de Tweede Kamer vroegen in een debat over Tata Steel met drie bewindspersonen naar het standpunt van het kabinet als het om CO2-opslag gaat, een techniek die CCS wordt genoemd. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu waarschuwde woensdag dat het vervoeren en elders opslaan van CO2 kan leiden tot extra uitstoot van stikstofdioxiden, zwaveldioxiden en fijnstof.

Dit terwijl Tata Steel onder druk staat om juist minder schadelijke stoffen uit te stoten. In een ander rapport schreef het RIVM namelijk juist over de verhoogde concentratie schadelijke stoffen waaraan omwonenden worden blootgesteld. Maar Tata Steel, de grootste vervuiler van Nederland, moet ook veel minder CO2 uitstoten.

En om CO2-uitstoot op korte termijn te verminderen “kan je niet om CCS heen”, aldus Yesilgöz. De demissionaire bewindsvrouw erkende wel dat de opslag van CO2 voor vrijwel niemand “een geweldige techniek is waar we allemaal heel blij van worden”. Maar de subsidieronde gaat in dit najaar gewoon open, en Tata Steel wordt daar dus niet van uitgesloten.