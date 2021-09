Kabinet onderzoekt of nachthoreca eerder open kan

Het OMT onderzoekt in opdracht van het demissionaire kabinet wat er mogelijk is voor de nachthoreca vanaf eind deze maand. Half augustus liet het kabinet nog weten dat de nachthoreca tot 1 november dicht moet blijven omdat de kans op verspreiding in deze sector groot is.

Het kabinet praat zondag weer op het Catshuis over het advies van de experts van het OMT en hakt dan dinsdag de knoop door. Dan komt ook naar buiten op welke steun het nachtleven en de evenementensector kunnen rekenen na 1 oktober. Op die datum komt er een einde aan de algemene coronasteunmaatregelen.

Volgens coronaminister Hugo De Jonge is aan het Outbreak Management Team (OMT) gevraagd wat er mogelijk is per 25 september. “En voor de nachthoreca geldt specifiek: zou dan al iets mogelijk zijn of toch een later moment”, zei hij vrijdag na de ministerraad.

Eerder kwam naar buiten dat het kabinet overweegt om caf├ęs, restaurants en de cultuursector alleen toegankelijk te maken met coronatoegangsbewijzen. Voor de horeca die na 22.00 uur open is, wordt gedacht aan verplichte kaartverkoop. De brancheorganisatie van de horeca heeft al laten weten niets te zien in de plannen van het kabinet.