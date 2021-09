Milieuorganisaties gaan 800.000 kilo afval uit Waddenzee halen

Milieu- en natuurorganisaties gaan de komende drie jaar 800.000 kilo afval uit de Noordzee en de Waddenzee halen. Zij vinden het onacceptabel dat er zoveel troep op de bodem van het grootste natuurgebied van Nederland, de Noordzee, en in werelderfgoed Waddenzee blijft liggen. Het opgedoken afval wordt zo veel mogelijk duurzaam verwerkt, aldus de initiatiefnemers van CleanUpXL, zoals de actie is genoemd.

Aanleiding voor CleanUpXL is de ramp met de MSC Zoe in de nacht van 1 op 2 januari 2019. Het schip verloor 342 volgeladen containers. De kust van de Waddenzee is voor een deel opgeruimd. Onderzoek door middel van sonars heeft aangetoond dat in een gebied van 3000 vierkante kilometer ten noorden van de Waddeneilanden niet alleen nog veel lading van de MSC Zoe op de zeebodem ligt, maar ook heel veel andere troep. Als die niet wordt opgeruimd, worden zeedieren, kusten, kwelders en duinen langdurig bedreigd door plastic resten. Unieke natuur zou verloren gaan, aldus de organisaties.

Bergers gaan één keer per jaar grofvuil van de zeebodem halen. Duikers ruimen kleinere spullen onder water op en maken daar filmbeelden van. Op verschillende plekken in het Waddengebied is later te zien hoeveel afval er al geborgen is. De deelnemende organisaties gaan tevens opruimacties organiseren voor vrijwilligers.