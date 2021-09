Demonstranten woonprotest gearriveerd op Dam

De deelnemers aan het woonprotest zijn zondagmiddag aangekomen op de Dam in Amsterdam. De betoging begon eerder op de middag in het Westerpark. Nadat het park was volgestroomd, trok de menigte te voet naar het centrum van de stad onder aanvoering van een muziekwagen. Een woordvoerster van de gemeente spreekt voorlopig van “vele duizenden demonstranten”.

De tegenstanders van het huidige woonbeleid scanderen ‘Wonen is een recht. Solidariteit’. Ze hebben protestborden bij zich met teksten als ‘Gezocht: rijke ouders’, ‘Ik lust geen huisjesmelk’ en ‘Op Rutte kan je niet bouwen’.

Vanaf het Westerpark kwam de protestmars rond 16.15 uur in beweging. Via de Haarlemmerstraat, het Nassauplein, de Nassaukade, de Marnixstraat en de Rozengracht arriveerden de eerste demonstranten rond 17.30 uur op de Dam.

Het protest is bedoeld om aandacht te vragen voor de wooncrisis. Door onder meer de stijgende huizenprijzen en groeiende wachtlijsten voor sociale huurwoningen is het steeds moeilijker om een woning te krijgen.