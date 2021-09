Kinderopvangprotest in festivalsfeer op Malieveld Den Haag

In een festivalsfeer hebben kinderopvangmedewerkers dinsdag geprotesteerd op het Malieveld in Den Haag, vooral tegen de werkdruk die volgens hen veel te hoog is. Diverse werknemers vertelden tegen welke problemen ze aanlopen. Tussendoor was er veel muziek en werd volop gedanst in de stralende zon.

Spandoeken maakten duidelijk dat de reden voor de bijeenkomst wel degelijk serieus was. De woorden ‘werkdruk’ en ‘kwaliteit’ waren daarop vaak te lezen. De eisen van de werknemers zijn helder: “Wij willen meer tijd voor de kinderen”, “Minder werkdruk en kleinere groepen”. Een ander, met een woordspeling: “Kwalitijd, daar gaat het om.”

Luidkeels zongen de betogers een zelfbedacht lied mee dat een van hen op het podium ten gehore bracht. “We krijgen steeds meer taken, de werkdruk moet omlaag. Van je hela hela hela holala”, klonk het. “Ik kan het niet beter zeggen”, reageerde hoofdonderhandelaar Debbie van Leiden van vakbond FNV. Ze wees de demonstranten erop dat de werkgevers uit de branche niet aanwezig waren. Dat leverde boegeroep op. Gejuich was er toen Van Leiden de eisen nog eens opsomde, zoals kleinere groepen danwel meer ondersteunend personeel om bijvoorbeeld de afwas te doen. Ook pleit de bond voor afschaffing van de zogeheten beschikbaarheidsdag, een dag waarop medewerkers beschikbaar moeten zijn om te werken, maar pas kort van tevoren weten of dat nodig is.

Werkgevers in de branche delen de zorgen over de hoge regel- en werkdruk, maar zij benadrukken al een tijdje vooral dat ze goede afspraken willen maken met de overheid. Daarover lopen gesprekken met het ministerie van Sociale Zaken, liet Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) eerder weten. De stakingsdag op het Malieveld vond BK “niet de juiste plek” om in gesprek te gaan.

FNV kon het anders dan vakbond CNV niet eens worden met de werkgevers over de arbeidsvoorwaarden. FNV wil onder meer af van de praktijk dat medewerkers stand-by moeten staan. Dat geeft veel onzekerheid, vindt de bond.

“Ik heb zelf ook kinderen, maar waar breng ik ze naartoe?”, schetste pedagogisch medewerkster Petra het probleem waar ze door de gevraagde flexibiliteit tegenaan loopt. Want voor haar eigen kinderen is niet altijd op korte termijn extra opvang mogelijk. “Als ik geen opvang vind, kan ik niet werken, maar dan blijft mijn collega zitten met heel veel kinderen.”

Diverse Tweede Kamerleden betuigden steun. “Ik vind het heel goed dat jullie hier staan om alle kinderen van Nederland gelijke en eerlijke kansen te geven”, zei Lisa Westerveld van GroenLinks. Ook Gijs van Dijk (PvdA) noemde het heel belangrijk dat de werknemers zich laten horen in Den Haag. “Sinds de vorige keer is er niks veranderd, alleen jullie zijn nu met een stuk meer”, verwees Peter Kwint (SP) naar de vorige demonstratie, die in juli werd gehouden.

In totaal meldden werknemers van 660 kinderopvanglocaties zich aan voor de staking. In Weert en Assen werden ook kleine acties gehouden. Volgens de presentator op het podium deden in totaal zo’n 4000 mensen mee.

Na de bijdragen op het podium stuiterden de opvangmedewerksters, en een enkele medewerker, massaal van links naar rechts over het veld, terwijl het gelijknamige feestnummer van Snollebollekes door de speakers schalde.