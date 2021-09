Zorgverleners voeren actie voor hoger salaris

Zorgverleners voeren woensdag met een spandoek van 130 meter lang actie bij de Hofvijver in Den haag voor hogere salarissen in de zorgsector. Volgens de organisatie is Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Cares, ook bij de demonstratie aanwezig. Bij de actie om 11.00 uur zijn ook de SP en vakbonden Nu91, FNV en CNV betrokken.

Volgens SP-leider Lilian Marijnissen is het nu het moment om de zorgsalarissen omhoog te gooien. “Afgelopen jaar klapten we massaal voor de zorgverleners die voorop gingen in het bestrijden van het coronavirus. Maar nog steeds is er onvoldoende loonruimte voor hogere salarissen in de zorg. En dat terwijl de werkdruk in de zorg steeds groter wordt.”

De actievoerders hopen dat hun boodschap aankomt bij de Tweede Kamer, die donderdag debatteert over corona, waarbij ook de zorgsalarissen zullen worden besproken. Ze zien ook graag dat het demissionaire kabinet meer geld beschikbaar stelt voor de zorg op Prinsjesdag. “Veel van de plannen zijn al uitgelekt, en voor de zorgsalarissen lijkt nog steeds weinig tot niets te worden geregeld. Daarom staan we woensdag samen op voor de zorg”, aldus Marijnissen.