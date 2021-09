De Jonge: testen moet optie blijven voor toegang tot nachtleven

Het demissionaire kabinet is er geen voorstander om, zoals in Duitsland, discotheken of clubs open te stellen alleen voor mensen die gevaccineerd zijn of een besmetting hebben doorgemaakt. Dat zei coronaminister Hugo de Jonge donderdag in de Tweede Kamer. Een negatieve coronatest zou dan geen toegang geven.

D66 opperde deze mogelijkheid, om ondernemers in het nachtleven eerder de mogelijkheid te geven de deuren weer te openen. Maar volgens De Jonge zou er een vorm van drang ontstaan als een negatieve test niet als alternatief kan worden gekozen voor een inenting of een recent doorgemaakte besmetting.

Maar een 2G-beleid, zoals de Duitsers het noemen (‘geïmpft’ of ‘genesen’), helemaal uitsluiten kan De Jonge niet. Als het nachtleven over een tijdje nog steeds niet open kan, kan “dat op enig moment een reële weging zijn. Dat kan ik nu niet voorspellen”. “Liever niet, is onze positie. Maar helemaal uitsluiten kan ik het niet.” Een ding is duidelijk, hield De Jonge de Kamer voor: “Het mag niet op basis van de huidige wet.”

Het kabinet wil dat mensen vanaf 25 september verplicht coronatoegangsbewijzen laten zien om binnen te komen bij horecagelegenheden, cultuur, sportwedstrijden en evenementen. Dat kan met een vaccinbewijs, een negatieve test of met een herstelbewijs van corona.