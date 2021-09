In 2020 minder deelname aan onderzoek baarmoederhalskanker

Iets minder dan de helft van de mensen die vorig jaar werden uitgenodigd voor het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker nam eraan deel. Dat percentage ligt lager dan in de drie voorgaande jaren, toen gemiddeld 57 procent van de mensen inging op de uitnodiging, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Tussen 16 maart en 1 juli van 2020 lag het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker stil vanwege de coronapandemie. Daardoor kregen ongeveer 200.000 mensen minder dan gewoonlijk een uitnodiging. Jaarlijks worden 800.000 mensen tussen de 30 en de 60 uitgenodigd om bij de huisarts een uitstrijkje te laten maken. Van de 600.000 mensen die in 2020 wel een uitnodiging kregen, reageerde dus ongeveer de helft.

Van de deelnemers koos een ongeveer twee keer zo hoog percentage als afgelopen jaren voor een zelftest. Sommige mensen die eerder niet reageerden, hebben inmiddels alsnog meegedaan aan het onderzoek, aldus het RIVM. Mensen die helemaal niet ingingen op de uitnodiging, bijvoorbeeld omdat ze niet naar de huisarts wilden gaan tijdens de pandemie, krijgen een brief om te laten weten dat ze alsnog mee kunnen doen.

In totaal werden vorig jaar 296.487 mensen onderzocht in het kader van het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Bij 9,5 procent van de deelnemers werd het humaan papillomavirus (hpv) gevonden, vooral in de leeftijdsgroep van 30 tot 35 jaar. Dat percentage is vergelijkbaar met afgelopen jaren. Hpv wordt overgedragen door seksueel contact en kan onder meer baarmoederhalskanker veroorzaken.

3413 deelnemers bleken een voorstadium van de ziekte te hebben. Ook dat cijfer is vergelijkbaar met voorgaande jaren, meldt het RIVM. Ieder jaar krijgen ongeveer 800 mensen in Nederland baarmoederhalskanker en overlijden er ongeveer 200 personen aan de ziekte.