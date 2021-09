Nederland blijft rood op coronakaart, verbetering in Zuid-Europa

Heel Nederland is ook de komende week rood op de kaart van coronagevallen in Europa. Dat is de een na hoogste waarschuwingskleur. Het aantal positieve tests en het percentage dalen weliswaar, maar nog niet genoeg om te zakken naar oranje. Dat zou in de komende weken wel kunnen gebeuren.

De gezondheidsdienst ECDC, de Europese tegenhanger van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, publiceert de coronakaart elke donderdag. De dienst kijkt naar het aantal vastgestelde besmettingen en het percentage positieve tests in de twee vorige kalenderweken. De kaart heeft vier kleuren. Van laag naar hoog zijn dat groen, oranje, rood en donkerrood.

Friesland heeft Flevoland ingehaald en is nu de grootste brandhaard van het land geworden. In de afgelopen twee weken zijn meer dan 1800 Friezen positief getest, omgerekend 277 op elke 100.000 mensen. Dat is 9 procent meer dan op de kaart van vorige week. In Limburg en Zeeland is een lichte stijging te zien en in Drenthe blijft het aantal positieve tests gelijk. In de rest van het land daalt het aantal nieuwe gevallen ten opzichte van de vorige berekening. In Flevoland en Overijssel is de afname het grootst met ruim 9 procent.

In andere landen is wel een verbetering te zien. In Griekenland zijn de laatste regio’s van donkerrood naar rood. Zo zijn Portugal en Vlaanderen van rood naar oranje gegaan. Dat geldt ook voor Toscane in Italië en voor grote delen van Frankrijk. In Spanje staat voor het eerst in maanden een regio op groen, de laagste waarschuwingskleur.

In Midden-Europa neemt het aantal positieve tests juist toe. Het westen van Slovenië is naar donkerrood gegaan. Roemenië is nu helemaal rood, terwijl het land vorige week grotendeels oranje was met één groene regio. In Oostenrijk staan meer deelstaten op rood. Heel Slowakije is nu oranje.

Landen gebruiken de kaart van het ECDC om hun beleid te bepalen. Eind juli, op het hoogtepunt van de vierde golf, was Nederland vrijwel helemaal donkerrood. Dat was voor landen als Duitsland en Frankrijk aanleiding om strengere regels in te voeren voor Nederlanders die de grens wilden passeren.