Voorarrest drie Mallorca-verdachten niet verlengd

Het voorarrest van drie verdachten in de Mallorca-zaak is niet verlengd. De 18-jarige Hilversummer L.O. die op 31 augustus als zesde verdachte is opgepakt, en de 18 en 19-jarige verdachten van openlijk geweld die woensdagochtend werden opgepakt, zijn donderdag vrijgelaten.

Volgens de raadkamer van de rechtbank in Lelystad is er niet genoeg aanleiding O. langer vast te houden voor betrokkenheid bij de dood van Carlo Heuvelman (27) uit Waddinxveen en de poging tot doodslag of zware mishandeling bij café De Zaak. De Hilversummer wordt nog wel verdacht van het plegen van openlijk geweld bij dat café en op de boulevard van El Arenal in de nacht van 13 op 14 juli.

Ook de zevende en achtste verdachten die eveneens uit Hilversum komen en die woensdag werden aangehouden, worden nog verdacht van openlijke geweldpleging. Alle drie wachten de zaak in vrijheid af.

Zowel bij café De Zaak als bij een tweede incident even verderop op de boulevard bij café De Bierexpres, is naast Heuvelman tegen nog twee slachtoffers aangetrapt nadat ze bij een vechtpartij op de grond waren beland. Volgens het Openbaar Ministerie is sprake van poging tot doodslag, dan wel poging tot zware mishandeling.

Vijf andere verdachten zitten nog vast. Drie van hen worden verdacht van betrokkenheid bij de dood van de Waddinxvener, die een aantal dagen na het uitgaansgeweld overleed aan zijn verwondingen.

Alle verdachten behoren tot dezelfde vriendengroep uit Hilversum die op vakantie was op het Spaanse eiland, waar ze in de vroege ochtend van 14 juli ruzie kregen met andere vakantiegangers. De eerste openbare zitting van de zaak vindt naar verwachting halverwege november plaats.