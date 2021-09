Oproep aan Tweede Kamer: meer aandacht voor kinderrechten

Een gelegenheidscoalitie van vijftien organisaties vraagt donderdag bij de Tweede Kamer aandacht voor de rechten van kinderen wereldwijd. Medewerkers staan ’s middags bij het nieuwe Kamergebouw met een grote wip. Die moet politici en beleidsmakers erop wijzen maken dat “kinderen niet op de wip behoren te zitten, maar het volle pond verdienen”.

Wereldwijd lijden kinderen door geweld, misbruik en armoede, en corona heeft dat nog eens verergerd, stelt de coalitie. Door de pandemie leven 140 miljoen kinderen extra in extreme armoe. Jaarlijks worden 12 miljoen meisjes gedwongen uitgehuwelijkt en 263 miljoen kinderen gaan structureel niet naar school. De organisaties vinden dat het Nederlandse beleid voor buitenland en ontwikkelingshulp niet genoeg prioriteit geeft aan kinderen en hun rechten. Bij ontwikkelingssamenwerking moeten de belangen van kinderen veel meer voorop staan, zowel in crisissituaties als structureel.

De organisaties achter het initiatief zijn Aflatoun, Defence for Children, Edukans, Jantje Beton, Lilianefonds, Plan International, Red een Kind, Right to Play, SOFT tulip, Save the Children, SOS Kinderdorpen, Terre des Hommes, UNICEF, War Child en World Vision. Ze willen leden van de Tweede Kamer donderdag ook een aanbevelingsbrief overhandigen.