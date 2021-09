QR-samenleving, goed voor de volksgezondheid?

In het artikel ‘Vrije keuze?’ deelt Artsen Collectief hun bezorgdheid over de gevoelde dwang om je te laten vaccineren en het registreren hiervan. Waarom hebben we zo’n moeite met het voorgenomen besluit om per 25 september verplicht een QR-code te moeten tonen voordat je een horeca- of cultuurgelegeheid kunt binnengaan? “Maar je kunt toch ook gewoon een test doen om overal binnen te komen?” kan dan de reactie zijn. Als je vindt dat toegang met een QR-code niet voor uitsluiting zorgt, omdat een negatief testbewijs ook een QR-code oplevert, sta dan eens stil bij de volgende realistische voorbeelden van de betekenis hiervan voor zowel jongeren als volwassenen:

Voorbeeld 1, een middelbarescholier

Denk je eens in, je bent 14 jaar en je hebt om gegronde redenen besloten de prik (nog) niet te nemen, of omdat je ouders twijfelen, of omdat je het voor je zelf niet nodig vindt, of omdat je inmiddels weet dat groepsimmuniteit niet haalbaar is en de reden ‘je doet het voor de ander’ dus niet meer opgaat. Of wellicht omdat je uit onderzoek weet dat jonge mannen 6x meer kans hebben op myocarditis (een hartspierontsteking) dan dat ze kans hebben om door corona in het ziekenhuis te komen. Die 14-jarige dus die al anderhalf jaar in een gedeeltelijk isolement zit: scholen dicht of een klein beetje open tussendoor, ouders van vriendjes zijn bang dus willen niet dat kinderen buiten school afspreken, sportactiviteiten die niet door gingen, en het moeten leven met een continue onvoorspelbaarheid en uitzichtloosheid, etc etc. Deze 14-jarige kan na 25 september niet meer zomaar met zijn vrienden naar de McDonald’s of de voetbalkantine in, niet zomaar mee op kamp of mee naar die theatervoorstelling. En tuurlijk, een test kun je best bij een uitzondering doen, zoals voor een schoolkamp. Maar niet voor iedere keer dat vrienden even gezellig naar de McDonald’s gaan, even een shake halen bij de Starbucks, na voetbal wat hangen in de kantine, of een avondje naar de bioscoop. Voor al dat soort spontane dingen ga je echt niet iedere keer een test doen! Daarnaast kennen we inmiddels helaas ook de verhalen dat voor een kamp of schoolreis een negatieve test niet volstaat, maar dat je dan toch echt gevaccineerd moet zijn. Ook in de pers zijn daar voorbeelden van te vinden: scholen vinden het lastig om met ongevaccineerde leerlingen op pad te gaan omdat het gedoe kan geven met elke 48 uur testen. Ook zijn er voorbeelden van scholen waar leerlingen bij de deur een QR-code moeten laten scannen of anders moeten zij thuis online onderwijs volgen, waar ze al helemaal murw van zijn geworden. Helaas lopen onder jongeren de schoolachterstanden, bijlesbehoeften en psychische instabiliteit zeer snel op. Dit is schade die de komende jaren niet snel ongedaan gemaakt kan worden. Het erge is dat chronische stress tot een verhoogd risico op suikerziekte, hart- en vaatziekten en kanker leidt. Précies de risicofactoren voor ernstige Covid-19.

Voorbeeld 2, jonge vrouw met kinderwens

Stel je bent een jonge vrouw van 28 en je wilt de komende jaren graag een gezin stichten maar nu nog even niet omdat je eerst een opleiding af wil maken. Je hoort de verhalen over menstruatieproblemen na vaccinatie, waarover ook in de reguliere pers geschreven is. Je bent verder vitaal en gezond en je denkt: ik wacht wel met dat vaccin tot nadat ik kinderen heb gekregen. Deze vrouw kan dus niet meer met haar vriendinnen een koffietje drinken op het terras, ze kan niet meer naar het sushirestaurant op de hoek, niet meer naar haar favoriete theatershow. Ook hier gaat op: tuurlijk kun je voor iets bijzonders best een keer een test doen. Maar je gaat niet voor ieder horecabezoek langs de teststraat.

Voorbeeld 3, een volwassene die genezen is van corona

Stel je bent een persoon die grote waarde aan privacy hecht en principieel vindt dat de overheid/ggd niks met jouw gezondheidsinformatie te maken heeft. Vandaar dat je hebt aangegeven niet te willen dat jouw gezondheidsstatus werd geregistreerd bij de ggd: dat vind je onzinnig en onethisch omdat het alleen jou en evt. je huisarts aangaat.

Ondanks de doorgemaakte infectie kan deze persoon dus ook geen horeca en theaters meer bezoeken zonder extra te testen.

Voorbeeld 4, bejaarde vrouw

Leef je in in een 80-jarige oma die ervoor kiest haar leven gewoon te leiden, en geen prik neemt. Want, vindt ze: “Als mijn tijd komt, dan komt mijn tijd”. Ook die 80-jarige oma kan niet met haar vriendinnen een koffietje in de stad gaan halen, naar het restaurant etc. Een gevaccineerde vriendin van haar van dezelfde leeftijd heeft geen smartphone of laptop en heeft geen idee hoe ze aan een QR-code moet komen.

Voorbeeld 5, iemand die zich vanwege zijn ziekte niet kan laten vaccineren

Stap in de schoenen van iemand met een ernstige ziekte die niet samengaat met vaccineren. Korte wandelingen maken lukt nog wel en hoe fijn is het om dan tussendoor even buiten op terras in de frisse lucht wat te drinken. Dat is vanaf nu dus ook verboden.

Voorbeeld 6, bewust gevaccineerd, bewust zonder smartphone

Er zijn mensen die overtuigd kozen voor vaccineren en even bewust kozen voor een leven zonder smartphone, en/of veel waarde hechten aan medische privacy. Reden om geen QR-code te willen tonen aan horecapersoneel die dit soort privé-gezondheidsinformatie niet aangaat.

Zo kunnen we nog vele voorbeelden geven van allemaal gewone mensen in alledaagse situaties die niet meer aan het normale leven kunnen deelnemen als ze een andere keuze maakten voor hun eigen lichaam.

Als je je echt verplaatst in deze heel gewone mensen en heel gewone situaties. Is dit wel of geen uitsluiting? Is dit wel of geen discriminatie van burgers op basis van medische gegevens? Of is dit niet zo, want ‘hey, je kunt toch gewoon een test doen?’

Hebben we werkelijk nog een vrije keuze als het gaat om vaccinatie, of is het reëel om te zeggen dat hier drang en indirecte dwang wordt toegepast? Nogmaals, Artsen Collectief vindt dat iedereen het recht heeft zich te vaccineren. Maar is de registratie hiervan ten bate van de volksgezondheid?

Dit is een artikel van Artsen Collectief.