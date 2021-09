Twee mannen vast voor opruiing en bedreigen van Jaap van Dissel

Een 56-jarige man uit Krimpen aan den IJssel en een 74-jarige man uit Dordrecht zitten vast voor opruiing en bedreiging van Jaap van Dissel van het RIVM en coronaminister Hugo de Jonge. De rechtbank in Den Haag heeft donderdag hun voorarrest met veertien dagen verlengd.

De verdachte uit Krimpen aan den IJssel zit volgens het OM sinds maandag vast. Hij zou op een website een video hebben geplaatst waarin hij over Hugo de Jonge zegt: “Deze gast mag helemaal niet vrij rondlopen. De eerste keer dat je hem ziet in Den Haag of waar dan ook, pak hem. Douw hem in je auto, douw hem in je kofferbak. Afvoeren. Einde discussie. Einde democratische wegen.” Daarbij maakt hij een snijbeweging langs zijn keel.

In een andere video zegt hij over Van Dissel: “De enige bek die dicht gaat, is die van hem. En meneer Van Dissel. Want … die gaat wel heel lang dicht .. Als hij zou weten wat wij weten. Holy moly, man. Ik zou niet lekker meer slapen.” In een derde video maakt de verdachte zich volgens het OM schuldig aan smaad en laster tegen een huisarts uit Bodegraven. Bodegraven is de plaats waar tientallen complotdenkers begin dit jaar op de begraafplaats samenkwamen om bloemen op kindergraven neer te leggen, omdat ze geloven in rituele kindermoorden.

De 73-jarige man uit Dordrecht is dinsdag aangehouden. Hij heeft volgens het OM een filmmontage gemaakt en verspreid waarin onder meer te zien is dat Jaap van Dissel, Hugo de Jonge en premier Mark Rutte worden opgehangen. De Dordtenaar staat op 28 september voor de politierechter. Het is nog niet bekend wanneer de verdachte uit Krimpen aan den IJssel voor de rechter moet verschijnen.