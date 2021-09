André Hazes neemt rust vanwege burn-out

André Hazes heeft een burn-out en neemt daarom de komende tijd rust. De zanger heeft tijd nodig “om weer op krachten te komen”, zo laat zijn management vrijdag weten.

De klachten zijn te wijten aan de “roerige periode” waar Hazes de afgelopen maanden doorheen ging. “Het gemis aan optredens, de onzekerheid die de coronapandemie met zich meegebracht heeft en de ontwikkelingen in zijn privéleven hebben een grote impact gehad.” Eerder dit jaar gingen Hazes en Monique, de moeder van zijn kinderen, uit elkaar. Kort daarna kwam hij samen met zijn huidige vriendin Sarah.

Volgens Sjoerd Bodewes, de manager van de zanger, is Hazes gewend aan een turbulent leven. “Maar door de coronacrisis en ook de veranderingen in zijn leven stond opeens alles op zijn kop. Toch is hij de hele tijd doorgegaan met plannen maken”, aldus Bodewes. “Nu is het moment gekomen dat hij pas op de plaats maakt en eerst weer helemaal fit wordt.”

In 2018 kampte de zanger ook met een burn-out.