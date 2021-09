Blokhuis: omstreden subsidie voor Siriz was overgangsfase

Ondanks vele waarschuwingen van ambtenaren dat het mogelijk eigenlijk niet mocht, heeft een organisatie die onbedoeld zwangere vrouwen adviseert jarenlang subsidie gekregen. Dat gebeurde aanvankelijk op verzoek van de Tweede Kamer, en werd onder staatssecretaris Paul Blokhuis langer voortgezet dan was gepland. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bevestigt berichtgeving van NRC dat de subsidieregeling voor Siriz voortsleepte. Er zou sprake geweest zijn van een overgangsfase.

Siriz is voortgekomen uit de stichting VBOK, die kritisch is op het abortusbeleid in Nederland. De organisatie kreeg sinds 2014 op aandringen van de SGP anderhalf miljoen euro per jaar. NRC meldt vrijdag op basis van documenten die werden opgevraagd door Bureau Clara Wichmann dat al lange tijd werd gewaarschuwd dat sprake was van ongeoorloofde staatssteun. Met het geld werd onder meer voorlichting gegeven.

Toen Blokhuis staatssecretaris werd, werd hem duidelijk dat de subsidie die onder zijn voorganger tot stand was gekomen in strijd was met de regels voor staatssteun, laat zijn woordvoerder desgevraagd weten. Toch kon de staatssecretaris volgens hem de subsidie niet zomaar stopzetten, omdat de Kamer nadrukkelijk op de steun had aangedrongen. Dit ondanks bezwaren vanuit ambtenaren, aldus NRC.

Intussen was een nieuw subsidiebeleid ingesteld, waarmee steun voor deze en andere organisaties op dit vlak anders ingericht zou worden. Omdat Siriz in de nieuwe constructie nog steeds geld van de overheid zou krijgen, besloot Blokhuis tot een eenmalige overgangsregeling. Die heeft hij vervolgens omdat de nieuwe constructie trager tot stand kwam dan verwacht nog een keer verlengd. In die periode werd dus geld overgemaakt, terwijl duidelijk was dat dat niet mocht.

“Ook vanwege de continu├»teit van de dienstverlening ten aanzien van keuzehulp bij onbedoelde zwangerschap achtte ik dit van belang”, laat Blokhuis in een schriftelijke reactie weten. Inmiddels krijgt Siriz geen rechtstreekse subsidie meer, maar wel nog geld voor adviezen.