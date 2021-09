Kabinet geeft gehoor aan Kamer: geen coronapassen op terras

Een terrasje bezoeken kan straks zonder coronapas. Een meerderheid van de Tweede Kamer stemde deze week voor het gebruik van toegangspassen in onder meer de horeca, maar vond het controleren ervan op terrassen te ver gaan. Het kabinet gaat daarmee nu akkoord.

Verschillende partijen, waaronder de voltallige coalitie, zetten grote vraagtekens bij de maatregel op het terras omdat mensen daar in de buitenlucht zitten. Daar verspreidt het virus zich minder snel.

Demissionair coronaminister Hugo de Jonge begrijpt de overwegingen van de Tweede Kamer. Bovendien stelt hij dat op terrassen over het algemeen geen heel grote groepen mensen bij elkaar zitten. Daarom gaat het kabinet mee met de Kamer en komt de toegangspas voor terrasbezoekers er niet.

Tijdens het debat over corona van donderdag zei demissionair premier Mark Rutte eerst nog toegevoegde waarde te zien in coronatoegangspassen voor op het terras. Volgens hem kunnen terrassen druk en chaotisch worden en is het makkelijker voor handhaving om niet teveel uitzonderingen te maken.

Vanaf 25 september moet iedereen die bijvoorbeeld naar een restaurant of bioscoop wil een coronatoegangsbewijs laten zien. Die kan men krijgen bij volledige vaccinatie, doorgemaakt herstel na een besmetting of een negatieve testuitslag. Hoe de regeling en de handhaving er precies uit gaan zien, wordt de komende dagen uitgewerkt, samen met de burgemeesters die het Veiligheidsberaad vormen.

Voor de handhaving komt 45 miljoen euro beschikbaar. Met dat geld kunnen gemeenten beveiligers inhuren om te checken of horecagelegenheden hun gasten daadwerkelijk controleren op een geldig coronatoegangsbewijs.