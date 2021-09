Honderden initiatieven in het land starten voor World Cleanup Day

In heel het land starten zaterdag acties voor het opruimen van zwerfafval voor World Cleanup Day. Deze dag worden in 181 landen opruimacties gehouden door de Plastic Soup Foundation, een organisatie die zich inzet voor minder plastic zwerfafval. In Nederland zijn volgens de organisatie meer dan 1400 acties georganiseerd en doen zo’n 40.000 mensen mee, een recordaantal.

Zelf houdt de organisatie een schoonmaakactie met sups, een soort surfplanken, in de Amsterdamse grachtengordel. Die actie wordt afgetrapt door radio-dj en ambassadeur van de Plastic Soup Foundation Sander Hoogendoorn. De dj trekt in een boot, samen met vrijwilligers en mensen van de organisatie die op sups varen, vanaf het Westerdok door onder meer de Prinsengracht en Brouwersgracht. Onderweg wordt afval opgeruimd.

De organisatie vraagt alle deelnemers om het afval dat gevonden is te registreren in een app die Litterati heet. Deze gegevens maken onder meer duidelijk welk afval is gevonden en van welk merk. Naar aanleiding hiervan worden gesprekken gevoerd met producenten van afvalsoorten die veel voorkomen, zegt een woordvoerder van de organisatie.

In het land worden acties gehouden door allerlei organisaties, gemeenten en instellingen. Zo verzorgt de gemeente Den Haag een opruimactie, waarbij inwoners worden opgeroepen zwerfafval op te ruimen. In Limburg wordt afval opgeraapt aan de oevers van de Maas. Ook de waterschappen zijn eerder een actie gestart om afval uit de wateren te halen, in aanloop naar World Cleanup Day.