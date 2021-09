Hogescholen hekelen trage kabinetsformatie

Hogescholen vinden dat de politiek “de arbeidsmarkt schaadt” doordat de kabinetsformatie niet opschiet. In een verklaring uit de Vereniging Hogescholen het ongenoegen van de sector. “We missen urgentie bij de formatie van een nieuw kabinet”, aldus voorzitter Maurice Limmen.

De hogescholen wijzen erop dat de arbeidsmarkt snel verandert. Dat vraagt volgens hen om “steeds meer hoger opgeleide professionals”. Omscholing en bijscholing zijn daarin heel belangrijk, vindt de vereniging, want tekorten aan bijvoorbeeld verpleegkundigen en ICT’ers kunnen “niet alleen met nieuwe afgestudeerden worden opgevangen”.

Juist op dit vlak is nieuw beleid nodig, aldus de hbo-instellingen. Zij hebben onder meer een plan gemaakt waarin een week scholing per jaar een basisrecht wordt voor iedereen. Dat ligt “klaar om uitgevoerd te worden”, maar daar zijn eerst politieke besluiten voor nodig en die laten nu op zich wachten. “We moeten nu aan de slag”, zegt Limmen in de verklaring.

Hogescholen hebben ook ambities op het gebied van praktijkgericht onderzoek. Daarvoor is volgens hen tot 240 miljoen euro per jaar extra nodig. Dat geld willen de hbo’s besteden aan laboratoria en personeel, zoals lectoren, docent-onderzoekers en ondersteunende medewerkers.