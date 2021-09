Nederlanders op La Palma geëvacueerd vanwege vulkaanuitbarsting

Enkele tientallen Nederlanders die via TUI in een hotel zaten op het Spaanse Canarische eiland La Palma zijn zondagavond geëvacueerd. Een woordvoerster van de reisorganisatie zegt dat de lokale autoriteiten besloten het hotel te evacueren omdat de toegangswegen geblokkeerd dreigden te raken door de vulkaanuitbarsting op het eiland. Het hotel zelf liep niet direct gevaar.

Via het reisbureau zitten er in totaal ongeveer tweehonderd Nederlanders op het eiland. De meeste gasten verblijven in hotels die geen hinder ondervinden van de vulkaanuitbarsting. Het hotel dat geëvacueerd moest worden ligt aan de kant van het eiland waar de uitbarsting is. Zij zijn ondergebracht in andere hotels op het eiland.

“Wij zoeken en onderhouden nu contact met de gasten die hun hotel moesten verlaten”, zegt de zegsvrouw. Dat geldt ook voor mensen die met TUI een vakantie gepland hebben in het hotel. “We gaan met hen bekijken of ze willen omboeken naar een ander hotel of een ander eiland, of dat ze niet meer willen gaan.”

De vluchten naar het eiland gaan gewoon door. De reisorganisatie vliegt op woensdag en zondag naar het eiland. Door de uitbarsting van de de Cumbre Vieja-vulkaan verspreiden zich rook, as en lava vanuit het zuiden van La Palma.

De autoriteiten hebben ook duizenden andere mensen geëvacueerd vanwege de eruptie van zondagmiddag. De lava heeft al zo’n twintig woningen verwoest in de plaats El Paso, en er zouden honderden woningen gevaar lopen in de plaats Los Llanos de Aridane.