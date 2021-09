Aantal nieuwe prikken stijgt sinds uitbreiding CoronaCheck

Voor het eerst in weken stijgt het aantal mensen dat zich in een week tijd heeft laten vaccineren tegen het coronavirus. Vorige week kregen bijna 150.000 mensen een prik, tegen bijna 127.000 in de week ervoor. Dat geven de wekelijkse vaccinatiecijfers die het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) aan.

Het kabinet maakte vorige week bekend dat mensen voortaan een coronatoegangsbewijs nodig hebben om restaurants, caf├ęs, bioscopen en theaters binnen te komen. Via de app CoronaCheck kunnen ze laten zien dat ze volledig gevaccineerd zijn, negatief getest zijn of onlangs hersteld zijn van een coronabesmetting. In de dagen na de aankondiging zagen de GGD’en het aantal prikafspraken al flink toenemen.

De stijging in de afgelopen week komt door mensen die een eerste prik kregen. Vorige week ontvingen bijna 68.000 mensen de eerste inenting, tegen ruim 44.000 in de week ervoor. Dat is een stijging van 53 procent. Het aantal herhaalprikken daalde juist. Iets meer dan 80.000 mensen kregen vorige week een tweede inenting, tegen ruim 82.000 in de week ervoor.

Nederland begon in januari, als laatste land in de Europese Unie, met het vaccineren tegen het coronavirus. Sindsdien hebben 12,7 miljoen mensen een eerste prik gekregen. Sommige mensen waren met die eerste prik klaar, omdat ze het Janssen-vaccin kregen of omdat ze in de zes maanden voor de prik corona hadden. Bijna 10,7 miljoen mensen hebben ook de tweede prik gekregen. Van alle Nederlanders van 12 jaar of ouder heeft 83,5 procent de eerste vaccinatie gekregen en is 79,6 procent volledig gevaccineerd.