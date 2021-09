Coronabewijs kan niet worden ingetrokken, ook niet na fraude

Wie eenmaal een QR-code heeft aangemaakt in de CoronaCheck-app, raakt die niet meer kwijt. Intrekken is technisch niet mogelijk, laat GGD GHOR desgevraagd weten. Ook niet met codes die zijn aangemaakt met behulp van valse vaccinatiebewijzen.

“Het is een ingewikkeld technisch verhaal”, zegt een woordvoerder van de gezondheidsdienst. In het kort komt het erop neer dat de code, die vanaf komend weekend onder meer verplicht is in de horeca, staat opgeslagen op het apparaat waarop hij is aangemaakt. En dus niet in een centraal computersysteem van de overheid. Die kan niet via de app in telefoons om frauduleus verkregen codes te wissen.

GGD GHOR maakte maandagavond bekend dat meerdere medewerkers ervan worden verdacht dat ze valse vaccinatieregistraties hebben aangemaakt. Een 20-jarige man uit Alphen aan den Rijn is daarvoor opgepakt en de politie sluit meer aanhoudingen niet uit.

Het eenrichtingsverkeer van de app laat ruimte voor meer mogelijke problemen. Zo behouden ook mensen die volledig zijn gevaccineerd, maar positief op het coronavirus testen bij de GGD, hun code. Kwaadwillenden kunnen daardoor terwijl ze zijn besmet toch binnenkomen op plaatsen waar een coronatoegangsbewijs is vereist. “We hebben de mogelijkheden bekeken om dat aan te passen, maar dat bleek technisch niet haalbaar”, zei een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid daar vorige week over.

Het ministerie kon dinsdag niet aangeven of het de opties voor aanpassing nog eens gaat bekijken naar aanleiding van de fraude. “We moeten eerst het politieonderzoek afwachten, de analyse van wat er precies aan de hand is. We weten niet precies hoe de fraude is gepleegd en of het überhaupt daadwerkelijk fraude is. Dus het is lastig om hier nu antwoord op te geven”, aldus een woordvoerster.

De Belgische overheid, die tegen hetzelfde probleem aanliep, is wél van plan de app die daar wordt gebruikt aan te passen. Belgen die positief testen, kunnen na die aanpassing hun coronabewijs elf dagen niet gebruiken.

Het wel of niet behouden van een QR-code is ook van belang voor de honderdduizenden mensen met een ernstige immuunstoornis die er volgens de Gezondheidsraad verstandig aan doen een extra prik te halen om goed beschermd te zijn tegen het virus. Ook zij behouden hun code, of ze de zogeheten boosterprik nu halen of niet.