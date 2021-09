Máxima dinsdag na Prinsjesdag naar New York voor VN-werk

Koningin Máxima gaat dinsdag na haar verplichtingen voor Prinsjesdag naar New York voor een bliksembezoek in het kader van haar VN-werk. Bronnen in Den Haag bevestigen dat.

De koningin heeft in haar functie als speciaal pleitbezorger van de VN-secretaris-generaal op het gebied van inclusieve financiering een reeks ontmoetingen met ministers en beleidsmakers op de agenda staan. Ook hoopt ze aan secretaris-generaal António Guterres haar jaarverslag te kunnen aanbieden. Deze week is de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, waar demissionair minister-president Mark Rutte vrijdag het woord voert. De traditionele bijeenkomsten in New York zijn deels fysiek en deels online.

Het is voor het eerst sinds de uitbraak van de coronapandemie dat koningin Máxima weer naar New York reist. Ze was daar de afgelopen jaren steeds na afloop van Prinsjesdag enkele dagen voor gesprekken, conferenties en de overhandiging van het rapport. Het vorige jaarverslag heeft ze virtueel aangeboden aan Guterres.

Koningin Máxima is sinds 2009 voor de VN actief. Ze adviseert en helpt landen met het (beter) toegankelijk maken van financiële diensten voor alle inwoners. Donderdag vliegt de koningin weer terug.