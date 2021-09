Omtzigt: terecht aandacht voor toeslagenslachtoffers in troonrede

Onafhankelijk Kamerlid Pieter Omtzigt hoorde dinsdag een “sobere troontrede” waarin terecht aandacht werd besteed aan de slachtoffers van de gaswinning in Groningen en het toeslagenschandaal. “Zij zijn echter vaker genoemd: het gaat erom dat compensatie ook waargemaakt wordt”, twittert hij.

In de troonrede miste Omtzigt de nieuwe bestuurscultuur waar politiek Den Haag de afgelopen maanden de mond van vol had. “Wat heeft de regering geleerd van deze schandalen? Hoe denkt zij de relatie met de burger, die ernstig geschonden is, te herstellen?”

De ex-CDA’er stipt ook de vastgelopen kabinetsformatie aan. “Bijzonder blijft het wel: dezelfde partijen die een begroting van duizenden pagina‚Äôs kunnen indienen, zitten in een zaal daarnaast al 185 dagen te twijfelen of ze wel willen praten met elkaar.”