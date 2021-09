Omvang van fraude met vaccinatiebewijzen nog onduidelijk

Over de mogelijke fraude met vaccinatiebewijzen door GGD-medewerkers is nog veel onduidelijk. Zo wil koepelorganisatie GGD GHOR Nederland op dit moment nog niet zeggen tegen hoeveel medewerkers aangifte is gedaan en hoeveel valse vaccinatieregistraties zij zouden hebben aangemaakt. “In het belang van het onderzoek kunnen we nu geen verdere informatie geven”, zegt een woordvoerder. Tot nu toe heeft de politie één verdachte aangehouden.

De 20-jarige man uit Alphen aan den Rijn werd maandag vastgezet. Volgens de politie had GGD GHOR eerder die dag aangifte tegen hem gedaan. GGD GHOR stelde maandagavond dat de vermoedelijke fraude “enkele weken geleden” al werd ontdekt. “De medewerkers zijn direct op non-actief gesteld en tegen hen is aangifte gedaan bij politie”, schreef de landelijke organisatie van de gezondheidsdiensten in een verklaring. Het is nog onbekend of ze in georganiseerd verband optraden. De politie sluit niet uit dat meer aanhoudingen zullen volgen.

Meerdere medewerkers van GGD-regio’s zijn op non-actief gezet vanwege hun mogelijke betrokkenheid. Het vermoeden is dat ze misbruik maakten van het computersysteem waar zij voor hun werk toegang toe hadden. Ze zouden op aanvraag valse vaccinatieregistraties hebben aangemaakt, waardoor mensen ten onrechte een QR-code konden aanmaken in de CoronaCheck-app. Die codes worden steeds belangrijker, want vanaf zaterdag geven ze toegang tot de horeca. Ook op evenementen en in theaters, poppodia en bioscopen is een zogeheten coronatoegangsbewijs verplicht.

Minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de zaak. Ook hij geeft nog geen verdere details over de verdenkingen.

“Wij tolereren niet dat medewerkers hun werkzaamheden bij de GGD’en of in het landelijk callcenter misbruiken voor het plegen van fraude,” stelde GGD GHOR. De organisatie legde nog eens uit dat medewerkers altijd een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) moeten overleggen. Ook moeten ze een geheimhoudingsverklaring tekenen. “Helaas kunnen we, ondanks alle waarborgen, niet volledig uitsluiten dat er medewerkers zijn die misbruik maken van het systeem waartoe ze vanwege hun werkzaamheden toegang hadden”, aldus de gezondheidsdienst.