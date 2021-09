Voorzitter politiebond teleurgesteld: bezuinigingen gaan door

Jan Struijs, voorzitter van de Nederlandse Politiebond, reageert teleurgesteld dat de extra investeringen van het kabinet beperkt blijven tot 524 miljoen euro voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Daarbij maakt de onderwereld voor illegale activiteiten gebruik van diensten van de bovenwereld, bijvoorbeeld voor financiële handelingen. “De bezuinigingen bij de politie gaan door”, concludeert Struijs.

“Het extra geld is bedoeld voor de hele rechtsketen”, zegt de voorzitter. “Voor de politie is een bedrag vrijgemaakt dat direct wordt gelabeld aan het stelsel bewaken en beveiligen, wat ook hard nodig is na de dood van Peter R. de Vries. Van dat extra geld kan de politie geen extra agenten aannemen.” Het budget is gereserveerd voor onder meer de bescherming van bestuurders, rechters en advocaten.

Struijs: “Dit geeft ons geen fundament voor de toekomst. De problemen zijn groot op het gebied van de aanpak van de georganiseerde misdaad. Het is geen goede dag voor de veiligheid en de politie. Zo kunnen we niet verder bouwen, maar moeten we verder bezuinigen op veiligheid.”

Politievakbond ACP noemt het extra geld dat vrijkomt voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit een begin. “Om echt een vuist te kunnen maken tegen de georganiseerde criminaliteit is een lange adem nodig”, zegt ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp. “Helaas zien we nu dat er in 2022 weliswaar extra wordt geïnvesteerd in het tegengaan van ondermijning, maar dat er in de jaren daarna weer wordt beknibbeld op dat extra budget. Weliswaar blijft er structureel een verhoging over, maar die is zwaar onvoldoende.”

Van de Kamp stelt dat er voor de lange termijn maatregelen moeten worden genomen tegen de ondermijnende criminaliteit. Niet alleen wat betreft extra investeringen. De ACP pleit ook voor wetswijzigingen. Zo zou de bond graag zien dat een antimaffiawetgeving wordt ingevoerd. Dit geeft de politie, het Openbaar Ministerie en andere opsporingsdiensten meer mogelijkheden om zware georganiseerde criminaliteit aan te pakken.