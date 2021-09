Hermans: VVD is bereid miljard voor bedrijfsleven te ‘verdelen’

De VVD is bereid met partijen in de Kamer te kijken waaraan ze het miljard kunnen besteden dat in de begroting is opzijgezet voor het bedrijfsleven. Dat zegt waarnemend fractievoorzitter Sophie Hermans tijdens de debatten over de begroting van volgend jaar.

Het inmiddels demissionaire kabinet had afgelopen jaren steeds zo’n 2 miljard gereserveerd voor het bedrijfsleven. Dit werd eerst de ‘dividendmiljarden’ genoemd, omdat het kabinet in eerste instantie de dividendbelasting wilde afschaffen. Wegens corona werd een nieuwe regeling opgetuigd waarmee bedrijven een belastingkorting op investeringen kregen. Dit heette de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK).

Binnen de coalitie wilde vooral de VVD dat dit geld naar de bedrijven ging. Een deel ervan is dan ook voor volgend jaar al verdeeld. Er is nog een miljard over, waarvan Hermans zegt nu ook te willen “kijken of we voor de besteding van het BIK-geld met elkaar een andere verdeling kunnen verzinnen”. Hermans kreeg al de taak om met middenpartijen te overleggen over aanvullende begrotingsplannen voor volgend jaar.

PvdA-leider Lilianne Ploumen oppert om het geld te investeren in lastenverlichting voor burgers, zodat huishoudens meer te besteden hebben. Maar om het hele bedrag in één keer daarvoor in te zetten, “dat vind ik ingewikkeld”, zegt Hermans. Er zijn volgens haar meer partijen die wensen hebben.

Ook wat betreft de afschaffing van de verhuurdersheffing staat de VVD volgens Hermans “open voor suggesties”. Veel partijen willen van de heffing af, om woningcorporaties tegemoet te komen. Maar dan moeten daar wat Hermans betreft wel harde “prestatieafspraken” tegenover staan, zodat er ook daadwerkelijk meer woningen worden gebouwd.