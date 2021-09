Kaag alsnog in de zaal bij algemene politieke beschouwingen

D66-leider Sigrid Kaag is woensdag toch aanwezig in de plenaire vergaderzaal van de Tweede Kamer voor de algemene politieke beschouwingen. Bij de aanvang van het debat was ze er nog niet.

Enkele uren nadat het debat was begonnen, nam ze plaats achter Rob Jetten, die nu nog het fractievoorzitterschap van de partij op zich neemt. Hij staat ook als spreker genoteerd voor de inbreng van D66. Volgens een woordvoerder van de partij is Kaag gewoon Kamerlid en mag ze net als andere fractieleden aanwezig zijn in de plenaire zaal.

De D66-leider was tot vorige week demissionair minister van Buitenlandse Zaken, maar gaf aan in die hoedanigheid niet bij het debat te zijn zijn omdat ze naar New York zou gaan voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Vorige week trad ze af als minister, nadat de Kamer een motie van afkeuring had aangenomen vanwege het kabinetsbeleid in de Afghanistancrisis.

Hoewel Kaag vanwege haar aftreden niet meer naar New York ging, besloot ze toch niet het woord te voeren tijdens het debat. Ze vond het niet zuiver om als Kamerlid te debatteren over de begroting, omdat ze daaraan onlangs nog als bewindspersoon meewerkte.

PVV-leider Geert Wilders opende zijn inbreng in het debat met een aanval op Kaag. Hij verweet haar bang te zijn en weg te duiken voor het debat. Het kwam hem op kritiek te staan van Jetten en VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans. Jetten noemde de “obsessie” van Wilders met Kaag “zorgwekkend” en Hermans keurde af dat Wilders iemand persoonlijk aanviel die niet in de zaal aanwezig was.