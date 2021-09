Docuserie over Ruinerwoldkinderen maakt kans op Televizier-Ring

Docuserie De Kinderen van Ruinerwold van BNNVARA is genomineerd voor de Gouden Televizier-Ring. Ook de series Een Huis Vol (KRO-NCRV) en Mocro Maffia (Videoland) maken volgende maand kans op de prestigieuze prijs voor het beste televisieprogramma, maakte de organisatie donderdag bekend.

In de documentaireserie doen meerdere ‘Ruinerwoldkinderen’ hun verhaal. Zij zouden tegen hun wil jarenlang door hun vader zijn vastgehouden op een afgelegen boerderij in de buurt van het Drentse dorp Ruinerwold. De zaak kwam in oktober 2019 aan het licht, nadat een van de kinderen alarm had geslagen. Hij was toen uit de boerderij weggelopen.

Kijkers konden tot maandagochtend stemmen op hun favoriet. Vorig jaar ging de prijs voor het beste televisieprogramma naar Over Mijn Lijk van BNNVARA. Nu bekend is welke titels er kans maken op de Televizier-Ring, zijn de genomineerden in alle categorieën bekend.

Zo zijn Hélène Hendriks, Marieke Elsinga en Nikkie de Jager in de race voor de Televizier-Ster Presentatrice en maken in diezelfde categorie voor presentatoren Fred van Leer, André van Duin en Arjen Lubach kans. Ook de namen voor de Televizier-Ster in de categorieën Jeugd, Talent, Acteur/Actrice en Online-Videoserie werden eerder deze week al gedeeld.