9 mannen aangehouden om voorbereiden terroristisch misdrijf

De politie heeft donderdag in Eindhoven negen mannen aangehouden op verdenking van het voorbereiden van en trainen voor een terroristisch misdrijf. De verdachten zijn 18 tot 31 jaar oud en zouden sympathiseren met het jihadistisch gedachtegoed van ISIS, meldt het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag.

De verdachten hebben de Nederlandse nationaliteit. Acht van hen zijn geboren in Nederland, een van hen is geboren in Afghanistan. Zij worden ook verdacht van deelname aan een terroristische organisatie.

Bij het doorzoeken van de woningen van de verdachten heeft de politie een groot aantal gegevensdragers in beslag genomen. Wapens of explosieven zijn niet gevonden.

De rechter-commissaris van de rechtbank in Amsterdam heeft vrijdag de rechtmatigheid van hun aanhouding getoetst. Volgende week worden de verdachten voorgeleid aan de rechter-commissaris, die zal beslissen over hun voorarrest, zegt een rechtbankwoordvoerder. De verdachten zitten in alle beperkingen en mogen daarom alleen contact met hun advocaat hebben.

Het onderzoek staat onder leiding van het landelijk parket van het OM en begon afgelopen zomer op basis van informatie van de AIVD.