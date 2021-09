Hoekstra over akkoord begroting: so far, so good

CDA-leider en minister van Financiën Wopke Hoekstra is “heel blij” dat de partijen van de voormalige regeringscoalitie nog hebben kunnen sleutelen aan de kabinetsplannen voor volgend jaar. Het stemt ook positief over samenwerking tussen partijen, laat de demissionaire bewindsman doorschemeren. “Het is gelukt, en het kon breed op steun rekenen. Dus wat dat betreft: so far so good.”

Het CDA van Hoekstra is een van de partijen die straks mogelijk gaan onderhandelen over een minderheidskabinet. Een eventuele minderheidscoalitie zal straks ook steun moeten zoeken bij andere partijen in de Tweede Kamer en Eerste Kamer. Hoekstra wil niet vooruitlopen op het effect van het debat over de begrotingsplannen op de formatie. “Ik durf daar geen voorspellingen over te doen.”

Dat VVD, D66 en CDA gisteren uitgerekend met de ChristenUnie tot een akkoord kwamen, bevestigt wel het standpunt van Hoekstra dat het “een heel logisch idee” is om met die coalitie door te gaan. Het demissionaire kabinet heeft “over het algemeen goed gefunctioneerd, heeft een aantal van de grote problemen weten aan te pakken”, en de verhoudingen tussen partijen waren “over het algemeen goed”, aldus Hoekstra. “En inderdaad, gister is dat ook weer goed gelopen.”

Maar D66, een van de verkiezingswinnaars, wil niet met de ChristenUnie. Dat betekent dat Hoekstra naar eigen zeggen “constructief wil kijken” naar de minderheidsvariant waarover nu wordt gesproken. VVD, D66 en CDA zitten maandag weer om de tafel met informateur Johan Remkes.