Remkes wil volgende week ‘conclusies trekken’ in kabinetsformatie

Informateur Johan Remkes wil in de loop van volgende week “conclusies trekken” over de mogelijkheden om tot een minderheidskabinet te komen. Hij schrijft dat in een uitnodiging aan de fractieleiders van VVD, D66 en CDA, met wie hij maandagochtend weer om de tafel gaat.

De drie partijen waaruit een minderheidskabinet zou moeten worden gevormd, zijn vorig weekeinde bijeengeweest op landgoed De Zwaluwenberg in Hilversum. Duidelijk was al dat zij maandag verder zouden praten over hoe het nu verder moet. Het is de bedoeling dat dan “de balans wordt opgemaakt”. Remkes wil de Tweede Kamer daarna zo snel mogelijk bijpraten.

De vorige informateur Mariƫtte Hamer concludeerde begin deze maand na maanden van moeizame gesprekken dat geen meerderheidscoalitie kan worden gevormd. De partijen om de tafel hadden daarvoor te veel onderlinge blokkades opgeworpen. D66 wilde niet nog eens met de ChristenUnie in een kabinet, en VVD en CDA niet met de combinatie van PvdA en GroenLinks, die evenwel weigerden apart van elkaar te komen praten.

Hamer adviseerde daarop de mogelijkheden voor een minderheidskabinet te onderzoeken, te vormen uit VVD, D66 en CDA, dat kan rekenen op een goede samenwerking met andere fracties in de Tweede Kamer. Die taak werd Remkes toevertrouwd.