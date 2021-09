Grote drukte op coronacheck-app zorgt voor overbelasting server

Het veelvuldige gebruik van de coronacheck-app zorgt zaterdag voor overbelasting op de server. Volgens een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ondervinden mensen problemen als ze hun QR-code nog moeten aanmaken of een tijdje geen gebruik hebben gemaakt van de app.

Het is zaterdag de eerste dag waarop iedereen vanaf 13 jaar een coronatoegangsbewijs bij zich moet hebben voor een bezoek aan een horecazaak, (sport)evenement of een kunst- en cultuurinstelling. Dat zorgt voor grote drukte op de coronacheck-app, die hiervoor kan worden gebruikt. Volgens de woordvoerder hebben mensen die de QR-code al eerder hebben gedownload geen problemen.

“We adviseren iedereen het op een later tijdstip opnieuw te proberen.” Ook raadt het ministerie mensen aan al voordat ze ergens naartoe gaan waar ze een coronapas nodig hebben, de code thuis te downloaden. Die is namelijk vervolgens offline beschikbaar.

Op de website allestoringen.nl is te zien dat het aantal meldingen over de coronacheck-app zaterdagavond oploopt tot ruim 1800, meldt Hart van Nederland. Op sociale media uiten veel mensen hun onvrede over de overbelaste app.