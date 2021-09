Staatssecretaris Mona Keijzer zet vraagtekens bij coronapas

Demissionair staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) heeft bedenkingen bij de invoering van het coronatoegangsbewijs (ctb), zegt ze in een interview in De Telegraaf. Ze wijst op de hoge vaccinatiegraad en vindt het “niet uit te leggen” dat mensen via de pas moeten laten zien gevaccineerd of getest te zijn om toegang tot een café of restaurant te krijgen. “Als je in een samenleving bent beland waar je bang voor elkaar moet zijn, tenzij je een bewijsje kunt laten zien, dan moet je je echt even achter je oren krabben en je afvragen: willen we deze kant op?”, aldus de CDA-politica.

Ze wijst erop dat de meeste mensen geen of lichte coronaklachten hebben en de vaccinatiegraad ongeveer 85 procent bedraagt. “Bovendien is het een feit dat de volledige opening van de scholen en universiteiten eind augustus niet heeft geleid tot grote instroom in de ziekenhuizen en op de ic’s. Terwijl de vaccinatiegraad onder studenten laag is. Dan denk ik: ja jongens, gaan we nou door op deze weg of gaan we het anders organiseren?”

Keijzer vindt dat het steeds moeilijker uit te leggen is waarom de coronapas op de ene plek wel nodig is en op de andere niet. “We hebben net de Formule 1 gehad terwijl Dance Valley niet doorging. Je mag meedoen aan de marathon zonder ctb, maar als je een gebakje gaat eten in de lunchroom moet je ’m wel hebben. Ik merk het ook aan mijn contacten met de evenementenbranche. Daar zeggen ze: Mona, waarom mogen we in onze branche de zalen maar voor driekwart vol hebben en hoeft een feestcafé dat niet? Ik kan het niet meer logisch uitleggen”, zegt de politica tegen de krant.

De CDA-er is van mening dat het ctb er voorlopig moet blijven voor plekken waar honderden mensen bijeenkomen en waar gezongen en gedanst wordt. “Maar je moet het niet neerleggen over een hele sector die al anderhalf jaar negatieve effecten voelt van wat wij aan het doen zijn. We leggen de handhaving hiervan weer bij de ondernemers en hun vaak jonge werknemers. En dat zijn ook hele kleintjes. Dus op zeker moment moet je met die ctb’s stoppen. We moeten weer terug naar het oude normaal”, aldus Keijzer tegen De Telegraaf.