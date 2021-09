A12 naar Den Haag 9 dagen dicht, veel overlast verwacht

Vrachtwagenchauffeurs, forenzende automobilisten en omwonenden van de A12 staat een moeilijke anderhalve week te wachten. Vanaf maandagavond 21.00 uur tot en met donderdagochtend 7 oktober 05.00 uur is de snelweg richting Den Haag compleet afgesloten tussen het knooppunt Oudenrijn bij Utrecht en Nieuwerbrug. Aansluitend, tussen Nieuwerbrug en Reeuwijk, zijn dan ook werkzaamheden, maar op dat stukje blijven wel rijstroken open.

Reden dat de druk bereden verkeersader dichtgaat, is dat er groot onderhoud wordt gepleegd. Waar nodig komen nieuwe matrixborden en detectielussen, worden reparaties uitgevoerd aan viaducten en defecte verlichting en er wordt gemaaid. Tussen Woerden en Reeuwijk wordt het versleten asfalt vervangen door geluidsreducerend zoab (zeer open asfaltbeton) en worden pechhavens, bermen en vangrails opgehoogd tot de hoogte van het nieuwe wegdek, aldus een woordvoerder van Rijkswaterstaat.

Rijkswaterstaat voorziet ernstige verkeershinder door de negendaagse afsluiting. Maar dit was toch de beste optie: “Met een complete afsluiting van meer dagen achter elkaar, kunnen we in verhouding meer werk verzetten en is de hinder voor de weggebruiker het kortst. Ook kunnen we de veiligheid voor de weggebruiker en wegwerker beter garanderen dan bij kortstondige afsluitingen.” De dienst waarschuwt weggebruikers dat er veel omleidingen zijn, waardoor de extra reistijd een uur extra kan bedragen.

Voor het verkeer van Utrecht naar Den Haag gaat een omleiding gelden via de A2, A9 en A4. Verkeer richting Rotterdam kan rijden via de A2, A27 en A15. Maar voor het vrachtverkeer zal dat weinig soelaas bieden, zegt een woordvoerder van Transport en Logistiek Nederland (TLN), omdat de vrachtwagens veel extra kilometers zullen moeten maken. Collega-transportclub evofenedex wijst ook op potentieel omzetverlies voor de betrokken wegvervoerders. Mogelijk kunnen zij daarvoor compensatie krijgen, maar die regeling is streng en ingewikkeld.

De transportorganisaties hebben nog geprobeerd of er rijstroken open konden blijven of dat het onderhoud zou worden verschoven naar volgende zomer, maar dat zou volgens Rijkswaterstaat alleen maar leiden tot een langere periode van overlast.

De TLN-woordvoerder vraagt zich verder af of er voldoende over deze afsluiting is gecommuniceerd, niet alleen richting automobilisten, maar vooral ook naar transportondernemers in Duitsland en Polen. Die maken veelvuldig gebruik van de A12. “We houden ons hart vast voor maandag. We sluiten een verkeersinfarct niet uit”, zegt hij.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie: Ga voor een interactieve graphic naar https://t.localfocus.nl/anp/?99ac94a. De graphic is opgemaakt in uw huisstijl en in formats voor print en online. De graphic wordt aangeboden aan klanten van de graphicsdienst van het ANP en LocalFocus.